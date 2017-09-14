С подписанием нового соглашения по «Азери-Чираг-Гюнешли» открывается новая страница международного энергосотрудничества - норвежский министр

2017-09-14 18:12 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Сёвикнес в четверг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Господин Президент. В 1994 году, когда впервые было подписано Соглашение о долевом разделе добычи по нефтяным месторождениям «Азери-Чираг-Гюнешли», независимый Азербайджан предпринял важный шаг для развития страны. Правительство покойного Президента Гейдара Алиева пригласило в страну международные компании для участия в развитии энергетического сектора Азербайджана. Это заложило основу взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Деятельность Statoil в Азербайджане играет важную роль в развитии двусторонних связей между Норвегией и Азербайджаном.

С подписанием нового Соглашения по долевому разделу добычи на нефтяных месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» открывается новая страница плодотворного международного энергетического сотрудничества. Данное Соглашение является крупным обязательством для всех привлеченных сторон. Мы очень рады, что Statoil и его партнеры по «АЧГ» совместно приняли это обязательство.

Как Норвегия, так и Азербайджан являются достаточно глобальными поставщиками энергии. Нынешнее мероприятие является очевидным сигналом того, что на протяжении предстоящих десятилетий мы останемся важными участниками, обеспечивающими Европу большой и стабильной энергией. Надеюсь, что наши связи получат дальнейшее развитие.

Господин Президент, прошу принять сердечные поздравления по случаю подписания нового Соглашения по долевому разделу добычи. Желаю всем партнерам, привлеченным к месторождениям «АЧГ», успехов в дальнейшем развитии, а Вам и Вашему народу – благосостояния и прогресса. Благодарю за внимание», - говорится в послании.