ЕС отдаляется от европейских ценностей - секретарь президента Турции

2017-09-14 18:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Не Турция отдаляется от ЕС, а сам Евросоюз отдаляется от европейских ценностей, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Калын к великому сожалению на сегодняшний день в Европе сильно возросла исламофобия, что, по сути, противоречит европейским ценностям.

Пресс-секретарь отметил, что ЕС также придерживается двойных стандартов по отношение к Турции.

Отметим, что накануне министр Турции по делам ЕС Омар Челик сказал, что Турция не отвернулась от ЕС.

Челик отметил, что даже с учетом того, что ЕС не поддержал Турцию во время попытки военного переворота, Анкара не прекратила отношения с ЕС.

По его словам ЕС также должен продолжить переговоры с Анкарой.

«Если бы Турция хотела прервать отношения с Евросоюзом, то не потребовала от ЕС открытия новых пунктов переговоров», - сказал Челик.

Министр отметил, что после «Brexit» ЕС уже не является таким, каким была раньше.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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