"Новый контракт века": стабильность на десятилетия

2017-09-14 18:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан сделал еще один важнейший шаг на пути к собственному дальнейшему развитию и экономическому процветанию, доказал правильность и целенаправленность своей энергетической политики и стратегии.

Подписание в Баку нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года между Азербайджаном и компаниями-партнерами, в числе которых и госнефтекомпания SOCAR, является по-настоящему значимым событием в мировом энергетическом пространстве. Для государства же этот день, как сказал на церемонии подписания Президент Азербайджана Ильхам Алиев, является историческим и знаменательным, так как начинается новая эра разработки крупнейшего нефтяного проекта страны.

Стоит отметить, что стороны шли к этому соглашению довольно долгое время, прорабатывая его мельчайшие детали и условия. Первые сообщения о начале переговоров по продлению разработки АЧГ появились еще в 2015 году. Затем в декабре 2016 года SOCAR и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) во главе с BP подписали письмо о намерениях по будущей разработке АЧГ, договорившись о продлении нефтяного контракта до 2050 года.

Длительность и сложность переговоров была обусловлена именно изменяющимися условиями. Как видно, затраченные усилия и время не прошли даром, и Азербайджан смог добиться подписания нового соглашения на более выгодных для себя условиях.

Во-первых, доля SOCAR, представленной в проекте аффилированной компанией AzACG, выросла с 11,65 до 25 процентов. Это даст компании право на получение большего объема дивидендов и больше голосов при принятии важных решений. При этом оператором проекта остается BP, которая сохранила за собой 30,37 процента. Во-вторых, доля прибыльной нефти Азербайджана (непосредственный доход от продажи нефти после возмещения затрат) составит 75 процентов, тогда как к концу 2016 года она достигала 60 процентов. За 23 года прошедшие с подписания "Контракта века" в 1994 году Азербайджан заработал свыше 125 миллиардов долларов, при том, что большую часть этого времени, цены на нефть были ниже текущих.

Главным индикатором успешности любого проекта являются инвестиции, вкладываемые в него. Потенциал АЧГ таков, что в ближайшие 32 года инвестиции могут превысить 40 миллиардов долларов. Направления у этих инвестиций будут самые различные. Например, бурение с применением новейших технологий, которых на Каспии пока нет, строительство новой платформы (SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ), а это все приведет к открытию тысяч рабочих мест.

Также стоит отметить, что 3,6 миллиарда долларов от продления разработки АЧГ Азербайджан получит только в виде бонусов.

Азербайджан уже зарекомендовал себя в мире как надежный партнер и поставщик нефти потребителям, помогая им обеспечивать свою энергобезопасность, и теперь будет поддерживать свое реноме как минимум до середины века. Этому способствуют пока недобытые на АЧГ как минимум 500 миллионов тонн нефти. Именно поэтому "новый контракт века", как окрестил его глава компании BP Боб Дадли, обеспечит стране стабильность на десятилетия вперед.

В ближайшие несколько лет Азербайджан начнет поставлять в Европу и газ, и тогда надолго закрепит за собой звание настоящей энергетической державы.



Максим Цурков, обозреватель Trend