Над Барселоной образовалось токсичное облако

2017-09-14 18:30 | www.oxu.az | 5

Утечка химического вещества с предприятия, расположенного в Мольет-дель-Вальес (провинция Барселона, Каталония) привела к образованию токсичного облака, сообщило генеральное управление Гражданской защиты Женералитета (правительства Каталонии — ред.).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, была введена чрезвычайная ситуация PLASEQCAT в связи с угрозой, говорится в сообщении ведомства. Гражданская защита рекомендовала не приближаться к промышленному полигону, где произошло ЧП, и сообщила, что образовавшееся облако желтого цвета висит над полигоном и не движется.

Ситуацию удалось быстро взять под контроль. На устранение угрозы у пожарных ушло полчаса. Пострадавших нет.

Э.А.

