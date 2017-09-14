Шторм «Макс» усилился до уровня урагана

2017-09-14 18:40 | www.oxu.az | 3

Тихоокеанский тропический шторм «Макс» усилился до уровня урагана.

Как передает Oxu.Az, ою этом сообщает в четверг Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ранее сообщалось, что у мексиканского побережья сформировался тропический шторм «Макс».

««Макс» стал ураганом… Предупреждение об урагане распространено для юго-западного побережья Мексики», - говорится на сайте NHC.

По данным метеорологов, ураган находится в 85 километрах к юго-западу от Акапулько и движется на восток со скоростью 9 километров в час. Максимальная скорость ветра составляет 120 километров в час.

Ожидается, что ураган принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.

Ранее Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что карибский тропический шторм «Катя» рассеялся на востоке Мексики.

Э.А.

