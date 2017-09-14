İcraçı vitse-prezident: “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsi uzun illər “Statoil”in beynəlxalq portfelində aparıcı aktiv olacaq

2017-09-14 18:05 | www.trend.az | 1
Bakı. Ləman Zeynalova - Trend:
“Azəri-Çıraq-Günəşli” neft-qaz yataqları blokunun işlənməsi üzrə sazişin uzadılması “Statoil” və digər iştirakçı şirkətlər üçün vacib səhifədir.
Trend-in məlumatına görə, bunu Norveçin “Statoil” şirkətinin beynəlxalq inkişaf və istehsalat üzrə icraçı vitse-prezidenti Lars Kristian Baxer deyib.
O, yeni müqavilənin imzalanmasının “Statoil” üçün vacib addım olduğunu vurğulayıb.
O qeyd edib ki, “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının işlənməsi layihəsi uzun illər “Statoil”in beynəlxalq portfelində aparıcı aktiv olaraq qalacaq.