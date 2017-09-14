"Судьба ханенде" на бакинской сцене

2017-09-14 18:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 7 октября состоится первая премьера в новом, 109-м, театральном сезоне, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В это день состоится премьерный показ оперы видного композитора, народного артиста Азербайджана Джахангира Джахангирова Xanəndənin taleyi ("Судьба ханенде")

Опера была написана композитором в 1978 году, и в том же году поставлена на театральной сцене. Постановка повествует о судьбе известного в начале XX века в Азербайджане исполнителя Мир Саида, его эмиграции в молодом возрасте в Европу, и жизни вдали от Родины. Отметим, что в первой постановке оперы главную партию исполнил покойный народный артист Баба Махмудоглу.

В новой постановке образ главного героя воплотит солист театра оперы и балета, заслуженный артист Илькин Ахмедов. В премьерной постановке также заняты – народные артисты Фидан Гаджиева, Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Фарид Алиев, Сабина Вахабзаде, Фарида Мамедова, солисты театра Турал Агасыев, Фахмин Ахмедли, Талят Гусейнов.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля – народный артист, профессор Джаваншир Джафаров, режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Над сценическим оформлением спектакля и эскизами костюмов работал заслуженный работник культуры Тахран Бабаев.

(Автор: Джани Бабаева)