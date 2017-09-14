Председатель Еврокомиссии не исключил возможность членства Каталонии в ЕС

2017-09-14 19:22 | www.trend.az | 2

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе, передает РИА Новости.

"Если Каталония однажды обретет независимость, мы будем уважать этот выбор. Но Каталония не сможет на следующий день после голосования (референдума) стать членом Евросоюза. Каталония будет подвергнута процессу вступления, как и государства, которые присоединились к нам после 2004 года", - заявил Юнкер в ходе интервью, которое транслирует видеослужба Еврокомиссии.

При этом глава исполнительной коллегии ЕС подчеркнул, что Брюссель будет "следовать постановлениям конституционного суда Испании и парламента Испании", а не поддерживать сепаратизм и фрагментацию в Европе.

Король Испании Фелипе VI ранее призвал соблюдать конституцию страны в связи с планами властей Каталонии провести первого октября так называемый "референдум о независимости".

По словам главы государства, конституция "будет превалировать над любыми попытками раскола сосуществования в демократической стране". По словам Фелипе VI, "демократическое сосуществование", которое стоило Испании "стольких жертв", можно сохранить, "если законы, которые его определяют, будут исполнять граждане и институты, если государственные органы будут охранять и защищать права и свободы граждан".

Власти Каталонии собираются провести первого октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.