Число жертв двойного теракта на юге Ирака возросло до 50 человек

2017-09-14 19:24 | www.trend.az | 1

Число жертв двойного теракта на юге Ирака в провинции Ди-Кар возросло до 50 человек, пострадали еще 87, сообщил журналистам глава местной медслужбы Джасем аль-Халиди, передает РИА Новости.

"Число жертв теракта на юге Ирака возросло до 50 убитых и 87 раненых", - сообщил аль-Халиди.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых. Террористы в районе к западу от города Насирия атаковали кафе и подорвали машину со взрывчаткой близ КПП между провинциями Ди-Кар и Мутанна. Отмечалось, что среди погибших и раненых есть граждане Ирана.

Как сообщил арабский телеканал Sky News Arabia, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.