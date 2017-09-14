Россия назвала сроки победы над сторонниками ИГИЛ

2017-09-14 19:15 | www.oxu.az | 5

Россия рассчитывает, что борьба с группировками, поддерживающими боевиков из террористической группировки «Исламское государство», в Сирии будет завершена в ближайшие месяцы. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«За последние месяцы очень позитивные подвижки пошли "на земле", сирийские правительственные силы деблокировали Дейр-зз-Зор, успешно развивают наступление на позиции так называемого ИГИЛ», — сообщил он.

По словам чиновника, Россия надеется, что у сирийской оппозиции «восторжествует здравый смысл, и она займет позицию по поиску мирного решения существующих проблем, поиску точек соприкосновения с правительством».

С.Б.

