Завтра состоится церемония прощания с Ашугом Адалятом

2017-09-14 19:29 | www.oxu.az | 6

Ашуг Адалят Насибов будет похоронен в Баку завтра.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил сын ашуга Хекает Насибов.

По его словам, пока не уточнено, на каком кладбище похоронят мастера ашуга:

«Мы еще не пришли к конкретному решению. Он будет похоронен на одном из бакинских кладбищ. Завтра в 12 часов в нашем доме по улице Мигасымова 4 будет организована церемония прощания».

Отметим, выдающийся ашуг скончался сегодня на 78 году жизни. Ашуг Адалят долгое время страдал от болезни.

С.Б.

