Мьянма отвергла предложение Бангладеш о зоне безопасности на границе

2017-09-14 19:27 | www.trend.az | 6

Правительство Мьянмы отвергло предложение властей Бангладеш о создании зоны безопасности на мьянманской территории вдоль границы между двумя странами для обеспечения безопасности беженцев из народности рохинджа (рохинья), передает в четверг РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Myanmar Times.

"Правительство отвергает план создания зоны безопасности. Если такая зона будет создана, она попадет под контроль международных деятелей", - заявил газете генеральный директор офиса Государственного советника У Зо Тхаи.

По информации издания, правительство Бангладеш передало правительству Мьянмы предложение о создании зоны безопасности в приграничных районах мьянманской территории через Международный Красный Крест.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). К настоящему моменту по данным международных СМИ на территории Бангладеш находятся до 400 тысяч беженцев-рохинджа, перешедших границу в поисках убежища из зоны проведения операции.

Рохинджа, этнические бенгальцы-мусульмане, составляют большинство населения штата, однако немногие из них имеют мьянманское гражданство. Большая часть рохинджа, живущих в Ракхайне, имеют статус нелегальных мигрантов. Их предки были переселены в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX – начале XX века, когда Индия и Бирма (ныне Мьянма) составляли единую британскую колонию. Они делят территорию штата с представителями народностей, родственных титульной народности Мьянмы, бирманцам, и исповедующим буддизм, религию большей части населения страны. Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами существует в Ракхайне десятки лет, однако этот конфликт обострился и перешел в стадию прямых этно-религиозных столкновений только в 2011 - 2012 годах, с переходом власти в стране к демократически избранному гражданскому правительству и началом демократических реформ после полувека военного правления.