Евросоюз усиливает санкции против КНДР

2017-09-14 19:28 | www.trend.az | 4

Совет ЕС одобрил введение усиленного санкционного режима в отношении КНДР в связи с последними испытаниями в области ракетно-ядерной программы Пхеньяна, говорится в документе, опубликованном на сайте европейского ведомства, передает в четверг ТАСС.

"ЕС выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в ответ на программы КНДР, в том числе в сфере ядерного оружия, иных вооружений массового уничтожения и программы по созданию баллистических ракет, - отмечается в документе. - В дополнение ЕС вводит собственные ограничительные меры против КНДР, дополняя и усиливая санкционный режим ООН".

Совет ЕС уточняет, что речь идет о поддержке резолюции Совбеза ООН 2375, одобренной 11 сентября 2017 года. Она предусматривает расширение секторальных санкций, принятых в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 5 августа этого года. В частности, речь идет об ужесточении ограничений в торговой сфере, а также наложении запрета на работу совместных предприятий с участием иностранных компаний, банков и ограничении их "возможностей по доступу к международным рынкам и получении прибыли". "В дополнение, страны - участницы ЕС больше не позволят ни одному гражданину КНДР работать на своей территории, поскольку они подозреваются в получении доходов, которые могут быть направлены на поддержку ядерной программы и разработки баллистических ракет", - подчеркивают в европейском ведомстве.

Согласно документу, ЕС поддержит ограничительные меры в отношении 62 физических лиц и 50 компаний, в соответствии со списком ООН, а также "независимо от ООН наложит санкции еще на 41 физлицо и шесть компаний". Соответствующие списки и юридические документы будут опубликованы в официальном журнале ЕС 15 сентября.