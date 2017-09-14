Изменено место захоронения ашуга Адалята

2017-09-14 22:44 | www.apa.az | 6

Изменено место захоронения известного азербайджанского ашуга Адалята. Об этом АПА сообщил председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы.

По его словам, ашуг Адалят будет похоронен завтра в Газахе: «Семья ашуга хотела сначала похоронить его в Баку. Однако, потом сказали, что он еще при жизни завещал похоронить его возле могил отца и матери. Семья решила исполнить его завещание. Тело ашуга в 4 часа ночи будет отправлено в Газах. По этой причине намеченная на завтра в Баку церемония прощания с ашугом отменена.