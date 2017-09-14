В Сингапуре прошла инаугурация первой женщины-президента

2017-09-14 19:43 | www.oxu.az | 5

Инаугурация первой женщины-президента Халимы Якоб состоялась в четверг в Сингапуре, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, торжественная церемония проходила в президентском дворце «Истана» при участии премьер-министра страны Ли Сянь Луна, верховного судьи Сундареша Менона, членов кабинета министров, представителей судебных органов и других видных государственных деятелей.

​Во время своей первой президентской речи Халима Якоб отметила, что ее главной целью как президента является объединение сингапурского народа.

«Я призываю всех сингапурцев принять участие в моем начинании. Мы должны оставить будущим поколениям лучший Сингапур», — передает слова президента телеканал.

«Сегодня я хочу заверить всех сингапурцев, что как ваш президент я буду служить каждому из вас вне зависимости от расы, языка или религии», — добавила она.

Бывший спикер парламента Сингапура Халима Якоб была объявлена восьмым президентом страны в среду, после того, как президентская избирательная комиссия не выдала квалификационные разрешения другим кандидатам на этот пост.

С.Б.

