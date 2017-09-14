В Казахстане осквернили памятник советским воинам

2017-09-14 20:00 | www.oxu.az | 6

В Алма-Ате неизвестные повредили постаменты памятника 28 героям-панфиловцам.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 14 сентября, сообщает Tengrinews.kz.

Всего повреждено около 10 постаментов, посвященных городам-героям, — с гранитной облицовки были сбиты буквы и изображения Звезды Героя Советского Союза. В Департаменте внутренних дел Алма-Аты информировали о том, что данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований как содержащий признаки, предусмотренные статьей «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Панфиловцами неофициально называли бойцов и командиров 316-й стрелковой дивизии (впоследствии получила наименование 8-й гвардейской), которой командовал генерал-майор Иван Панфилов.

С.Б.

