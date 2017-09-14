В Попечительском совете Азербайджанского фонда страхования вкладов произошли изменения

2017-09-14 19:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Член Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ильгар Мурадов покинул должность председателя Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов, говорится в информации на сайте фонда

На его место был назначен советник председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров.

Кроме того, Попечительский совет фонда покинул директор департамента макроэкономических исследований Центрального банка Шаиг Адыгезалов. Его место занял начальник отдела анализа уровня жизни и актуарных расчетов аппарата министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Азад Тагизаде.

Эти кадровые перестановки вызваны изменениями в закон «О страховании вкладов», утвержденных 30 июня 2017 года на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно изменениям, в состав Попечительского совета фонда должно входить по одному представителю от Палаты надзора над финансовыми рынками и Центрального банка Азербайджана, три представителя соответствующего органа исполнительной власти и два представителя банков-членов ADIF.

Ранее, согласно законодательству в состав Попечительского совета входили два представителя Палаты финнадзора и два представителя соответствующего органа исполнительной власти.

В настоящее время в состав Попечительского совета ADIF кроме Мамедъярова и Тагизаде также входят начальник отдела стратегического анализа и управления рисками Палаты, исполняющий обязанности директора департамента стратегических услуг Асим Зульфугаров, председатель Наблюдательного совета Kapital Bank Джалал Гасымов, начальник отдела регулирования финансового и страхового рынка министерства финансов Зияддин Аллахвердиев, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования министерства экономики Ялчын Азизов и председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года.

(Автор: Анвар Мамедов)