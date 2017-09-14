Умерла экс-солистка группы «БандЭрос» – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-14 20:20 | www.oxu.az | 6

Бывшая солистка поп-группы «Банд'Эрос» Рада Змихновская скончалась 14 сентября, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «360».

Информацию подтвердила PR-менеджер музыкального коллектива Евгения. Причина смерти артистки не уточняется.

Другой бывший участник группы, рэпер Батишта, не смог прокомментировать эту информацию.

Группа «Банд'Эрос» была основана в 2005 году, успех ей принесли песни «Не зарекайся», «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Манхэттен».

Рада Змихновская ушла из коллектива в 2007 году по причине беременности.

С.Б.

