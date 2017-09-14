Почти 500 объектов в России подверглись "минированию" за три дня

2017-09-14 19:40 | www.trend.az | 6

Порядка 500 объектов с массовым пребыванием людей подверглись в России за три дня анонимным звонкам о "минировании", передает в четверг РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, таких объектов по РФ со вторника около 480, цифра уточняется", - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано более 40 тысяч человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.