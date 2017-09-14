Турция хочет провести саммит с ЕС по вопросу своего вступления

2017-09-14 21:01 | www.oxu.az | 4

Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара предложила провести саммит с Евросоюзом, чтобы добиться прогресса в процессе вступления в ЕС и укрепить отношения между страной и блоком, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Турция не отказалась от своей цели стать полноправным членом ЕС: мы готовы найти решения для движения вперед», — заявил Челик.

Турецкий министр считает, что страны ЕС не едины в подходе к принятию Турции в состав блока. Активно продвигает свою позицию Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, который стремится затормозить вступление Анкары, добавил он.

Как отметил Челик, Анкара «разочарована в Меркель и некоторых других» европейских политиках, так как «в один из самых тяжелых моментов своей истории Турция была покинута друзьями и союзниками».

«У ЕС есть настоящие проблемы — мы не знаем, что получится из выхода Великобритании, они не могут справиться с нелегальной миграцией, есть слабые места в возможностях ЕС по борьбе с терроризмом, и есть крайняя необходимость в реформах. Но они откладывают все это в сторону и выстраивают антагонизм с Турцией, чтобы прикрыть их жизненно важные внутренние проблемы», — добавил министр.

С.Б.

