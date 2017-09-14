Ливийская армия освободила от террористов юг страны и район Триполи

2017-09-14 19:43 | www.trend.az | 5

Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось освободить от террористов практически весь юг страны и район западного Триполи, заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари, передает РИА Новости.

"Мы практически освободили весь юг страны и район западного Триполи. Сейчас практически десять регионов Ливии уже живут нормальной жизнью", - сказал аль-Мисмари на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам генерала, сейчас ливийская армия насчитывает более 63 тысяч человек, "это люди, который имеют значительный боевой опыт". Армия сегодня располагает достаточным количеством подготовленных кадров, добавил он.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.