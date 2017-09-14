Трамп опроверг информацию о достижении договоренности с демократами по детям иммигрантов

2017-09-14 19:45 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп опроверг в четверг информацию о достижении договоренности между правящей Республиканской партии и оппозиционной Демократической партией по вопросу о защите от депортации детей, находящихся в стране нелегальных иммигрантов, передает ТАСС.

Глава государства рассказал о встрече с лидерами демократов на своей странице в Twitter.

"Прошлым вечером договоренности по DACA (программе защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними) достигнуто не было. В обмен на одобрение должно быть получено согласие на обеспечение существенной безопасности границ. Пройдет голосование", - подчеркнул глава государства. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала журналистам, что на рабочем ужине с Трампом лидеры демократического меньшинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси обсуждали программу защиты мигрантов и обеспечение безопасности на границах США.

Рано утром перед поездкой в пострадавший от урагана "Ирма" штат Флорида президент прокомментировал журналистам встречу с демократами. По его словам, Белый дом и Конгресс "работают над DACA" и "довольно близки" к достижению договоренности. Трамп указал, что республиканцы спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл "решительно поддерживают" соглашение, которое урегулирует ситуацию с DACA и будет включать обеспечение "серьезной безопасности на границах" государства.

"Стена, строительство которой продолжается путем реконструкции уже существующих старых заборов и оград, будет по-прежнему сооружаться", - написал президент США в Twitter. При этом, отвечая на вопросы журналистов о DACA, он подчеркнул, что "стена будет позже". Эти слова подтвердили и Шумер с Пелоси в опубликованном в четверг утром совместном заявлении. Президент, считают они, "дал ясно понять, что намеревается заниматься этим (строительством стены - прим. ТАСС) позже".

"А мы ясно дали понять, что будет выступать против этого [строительства]", - говорится в документе.

В среду оба демократа заявили, что достигли договоренности по DACA с республиканцами. Тем не менее Сандерс оспорила часть изложенных Шумером и Пелоси сведений. По ее версии, "исключение стены, безусловно, не было согласовано". Строительство защитного барьера на южной границе США является одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

"Сообщения в Twitter президента не противоречат договоренностям, достигнутым прошлой ночью. Как мы сказали вчера вечером, окончательной сделки достигнуто не было", - говорится в совместном заявлении лидеров демократов.

При этом они подчеркнули, что договорились с Трампом о его поддержке инициативы о принятии закона по защите детей нелегальных иммигрантов. "Предстоит обсудить еще детали обеспечения безопасности границ, с общей целью - как можно скорее доработать все детали. Хотя обе стороны согласились, что стена не будет частью этой договоренности по DACA", - указали Шумер и Пелоси. По их словам, Белый дом и лидеры Демократической партии "разработают комплекс мер по обеспечению безопасности на границах".

"Обсуждались такие предложения, как новые технологии, беспилотники, авиационная поддержка, установка аппаратуры для наблюдения, восстановление дорожного полотна вдоль границы", - заключили законодатели.

Ранее администрация США объявила о решении отменить упомянутую программу выборочной защиты от депортации. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс назвал ее обходом положений иммиграционного законодательства. Он сообщил, что процесс аннулирования программы займет полгода. Конгрессу было предложено за этот срок выработать альтернативу программе и принять соответствующий законопроект.

Со своей стороны Трамп заверил, что в течение полугода власти США не будут принимать меры в отношении нелегальных иммигрантов, лишающихся защиты в результате ликвидации программы, введенной его предшественником Бараком Обамой. Последний представляет Демократическую партию.

Действие программы распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Под нее подпадают такие лица, которым на момент въезда в США было меньше 16 лет и которые живут в стране непрерывно с 15 июня 2007 года.