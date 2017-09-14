SOCAR и Statoil обсудили перспективы совместной разработки ряда месторождений

2017-09-14 20:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и Statoil обсудили перспективы совместной разработки ряда месторождений, сообщает в четверг SOCAR.

Согласно сообщению, обсуждение состоялось в рамках встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с исполнительным вице-президентом Statoil по международному развитию и производству Ларсо Кристианом Бахером.

В частности, согласно сообщению, были обсуждены перспективы совместной разработки месторождения "Карабах", и перспективных структур "Ашрафи" и "Дан Улдузу".

Несмотря на то, что Statoil вышла из проекта "Шах Дениз", компания остается одним из основных партнеров SOCAR в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" и сегодня имеется хорошая возможность для долгосрочного сотрудничества по месторождениям "Карабах", "Ашрафи" и "Дан Улдузу".

Контракт на разработку блока структур "Ашрафи" - "Дан-Улдузу", подписанный в 1997 году между SOCAR (20 процентов), BР (30 процентов), Unocal (25,5 процента), Itochu (20 процентов) и Delta HESS (4,5 процента), потерял свою юридическую силу седьмого марта 2000 года. На "Ашрафи" были выявлены запасы углеводородов в объеме порядка 20-40 миллионов тонн. Месторождение "Ашрафи" расположено к северу от Абшеронского архипелага, в 105 километрах к северо-востоку от Баку.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения составляют 100 миллионов тонн. Оператором разработки месторождения является SOCAR.

(Автор: Анвар Мамедов)