О правах граждан Украины и Азербайджана будут заботиться досрочно

2017-09-14 22:27 | www.oxu.az | 5

На днях вступит в силу «Социальный проект правовой помощи мигрантам – Украины и Азербайджана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на VOİCEPRESS, реализация проекта осуществляется по сотрудничеству Общественной Организацией «Международный Альянс Азербайджан-Украина» и Адвокатского объединения «Патюк и партнеры».

Главной целью задуманного проекта является реализация задач направленных на защиту прав и законных интересов граждан Украины и Азербайджана, мигрантов, беженцев, переселенцев и членов их семей, в том числе - пострадавших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и конфликта на Востоке Украины.

В рамках этого проекта будет решаться также правовое содействие в обеспечение достойного качества жизни, правовая помощь при адаптации и интеграции, указанной категории граждан новые территориальные сообщества.

Напомним что, между сторонами уже подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Именно поэтому проект уже вступает в силу. И в связи с этим, можете набирать ниже указанные номера и консультироваться у специалистов.

Будьте уверены, в рамках этого проекта ваши проблемы будут решены.

С.Б.

