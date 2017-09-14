О правах граждан Украины и Азербайджана будут заботиться досрочно

2017-09-14 22:27 | www.oxu.az | 5
На днях вступит в силу «Социальный проект правовой помощи мигрантам – Украины и Азербайджана».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на VOİCEPRESS, реализация проекта осуществляется по сотрудничеству Общественной Организацией «Международный Альянс Азербайджан-Украина» и Адвокатского объединения «Патюк и партнеры».
Главной целью задуманного проекта является реализация задач направленных на защиту прав и законных интересов граждан Украины и Азербайджана, мигрантов, беженцев, переселенцев и членов их семей, в том числе - пострадавших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и конфликта на Востоке Украины.
В рамках этого проекта будет решаться также правовое содействие в обеспечение достойного качества жизни, правовая помощь при адаптации и интеграции, указанной категории граждан новые территориальные сообщества.
Напомним что, между сторонами уже подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Именно поэтому проект уже вступает в силу. И в связи с этим, можете набирать ниже указанные номера и консультироваться у специалистов.
Будьте уверены, в рамках этого проекта ваши проблемы будут решены.