В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть супружескую пару

2017-09-14 22:51 | www.oxu.az | 4

В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого погибли два пешехода.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на мосту, расположенном на гаджигабульском участке трассы Баку-Газах. Автомобиль марки İnfiniti с госномером 99 XA 337, управляемый жителем Агджабеди Мамедовым Ахадом, сбил супружескую чету.

В результате наезда, от полученных тяжелых травм на месте происшествия скончались жители Гаджигабула Агаев Имран Алипаша оглу и его супруга Алиева Раггия Азиз гызы.

Водитель задержан. Ведется расследование.

С.Б.

