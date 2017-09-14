Завтра состоится церемония прощания с Ашугом Адалятом – ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 22:59 | www.oxu.az | 5

Изменено место захоронения известного азербайджанского ашуга Адалята.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы.

По его словам, ашуг Адалят будет похоронен завтра в Газахе:

«Семья ашуга хотела сначала похоронить его в Баку. Однако, потом сказали, что он еще при жизни завещал похоронить его возле могил отца и матери. Семья решила исполнить его завещание. Тело ашуга в 4 часа ночи будет отправлено в Газах. По этой причине намеченная на завтра в Баку церемония прощания с ашугом отменена.

19:29

Ашуг Адалят Насибов будет похоронен в Баку завтра.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил сын ашуга Хекает Насибов.

По его словам, пока не уточнено, на каком кладбище похоронят мастера ашуга:

«Мы еще не пришли к конкретному решению. Он будет похоронен на одном из бакинских кладбищ. Завтра в 12 часов в нашем доме по улице Мигасымова 4 будет организована церемония прощания».

Отметим, выдающийся ашуг скончался сегодня на 78 году жизни. Ашуг Адалят долгое время страдал от болезни.

С.Б.

