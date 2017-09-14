ООН: Положение мирных жителей Ракки становится всё хуже

2017-09-14 23:36 | www.oxu.az | 5

В ООН заявили об ухудшении положения мирных жителей, остающихся в сирийской Ракке, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ООН обеспокоены безопасностью и защитой 15 тысяч человек, большинство из которых - женщины и дети, которые все еще находятся в городе Ракка. Гуманитарная ситуация в городе крайне плачевная. Большинство из тех, кто остаются в городе, как сообщается, сталкиваются с ухудшением гуманитарных и медицинских условий", - заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в четверг.

В этой связи Дюжаррик сообщил, что агентства ООН через работающие на месте организации, продолжают доставку продовольствия, медицинских и гигиенических средств, а также вакцины в 58 районов, в которых расположилось большинство внутренних переселенцев. "Только в августе более 333 тысяч человек получили продукты, и 252 тысячам детей до пяти лет были сделаны прививки от полиомиелита в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор", - сообщил он.

Всего с июля, по данным ООН, более 51 тысячи человек покинули свои дома в Ракке.

С.Б.

