Азербайджанская модель религиозной толерантности должна стать примером для всего мира - шейхульислам

2017-09-14 20:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - это безопасное место, где в мире и согласии живут представители всех религий, и эта модель должна стать примером для всего мира. Об этом в четверг сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукуюр Пашазаде на заседании Совета гази УМК.

Шейхульислам отметил, что Азербайджан развивается как с экономической, так и духовной точки зрения.

"В силу того, что большинство жителей Азербайджана здравомыслящие люди, тут не удалось посеять раздор между различными религиозными течениями. В мире есть силы, желающие нанести вред Исламу. Азербайджан всегда вел борьбу с этим и внес большой вклад в исламскую солидарность. Этот год объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности. Президент Ильхам Алиев является первым в истории главой государства, предпринявшим подобный шаг ", - сказал глава УМК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)