Западные страны предложили перенести референдум Курдской автономии Ирака

2017-09-14 20:53 | www.trend.az | 5

Западные страны предложили лидеру иракских курдов Масуду Барзани перенести проведение референдума о независимости Курдской автономии. Об этом сам курдский лидер заявил на встрече со своими сторонниками, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на новостной портал Dwarozh.

"Представители великих держав во время встречи попросили перенести референдум, отмечая, что время для проведения голосования сейчас неподходящее", - приводит издание слова Барзани на митинге в поддержку проведения референдума.

Лидер иракских курдов, пересказывая свой разговор с иностранными гостями, отметил, что заявил им в свою очередь, что Курдская автономия Ирака готова отложить проведение референдума, если поступит альтернативное ему предложение, удовлетворяющее курдский народ.

Барзани также сказал, что диалог с "великими державами" в предстоящие дни будет продолжен.

Речь Барзани последовала за сообщениями СМИ о том, что курдский лидер получил альтернативное проведению референдума о независимости предложение на встрече с представителями США, Франции, Германии и спецпосланником ООН.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил власти автономного региона перенести референдум о независимости.

Власти Курдской автономии Ирака в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.