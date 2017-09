Əcaib heyvan tapıldı, görənlər qorxuya düşdü (VİDEO)

2017-09-14 21:46 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Hindistanda kəndlilər əcaib görünüşlü heyvan tapıblar.

Trend-in məlumatına görə, həmin heyvanı görənlər qorxuya düşüblər.

Bu dördayaqlının görüntülərinin əks olunduğu video da sosial şəbəkədə böyük marağa səbəb olub.