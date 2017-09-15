Прошло 99 лет со дня освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации

2017-09-15 00:01 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, 15 сентября 1918 года Кавказская Исламская Армия во главе с Нуру Пашой и Азербайджанский корпус освободили Баку от армяно-большевистской оккупации. Таким образом, была обеспечена независимость Азербайджана, положен конец оккупации Баку и прилегающих районов со стороны армян и большевиков.

Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации является одной из самых славных страниц истории Азербайджана ХХ века. Несмотря на то, что 28 мая 1918 года была объявлена независимость Азербайджана, часть территории страны – Баку и прилегающие к нему районы, находились под армяно-большевистской оккупацией. В такой ситуации государственная независимость Азербайджана была очень условной. Возможности недавно обретшего независимость и неизвестного на международной арене нашего молодого государства защитить свою территориальную целостность были недостаточны. Османская Турция, несмотря на свое тяжелое положение, для восстановления территориальной целостности Азербайджана направила сюда Кавказскую Исламскую Армию во главе с Нуру Пашой.

Несмотря на протесты европейских стран по поводу вступления турецких войск в Азербайджан, в августе-сентябре 1918 года Османская Турция не пренебрегла братской помощью и не оставила в беде нашу страну. Она с достоинством выполнила свою историческую миссию. С успешным завершением 15 сентября османскими турками освободительной миссии, с освобождением Баку от оккупантов, был внесен братский вклад в дело становления государственности Азербайджана.

Освобождением Баку и других районов благодаря доблести и ценой крови турецких солдат Азербайджанская Демократическая Республика обеспечила свою власть по всей стране. Таким образом, был положен конец произволу и кровавой резне, учиненной армянскими дашнаками и большевиками в Баку и других регионах Азербайджана. После грандиозной и исторической победы столица правительства Азербайджанской Народной Республики 17 сентября была перенесена из Гянджи в Баку. Так начался первый этап государственного строительства в Азербайджане. Через несколько месяцев были проведены выборы в парламент на основе демократических принципов.

Освобождение турецкой армией города Баку от большевистско-дашнакской оккупации явилось настоящим праздником. Известный миллионер и благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиев организовал торжественный прием в честь турецкой армии. Прием состоялся в здании нынешней филармонии. Г.З.Тагиев вручил подарки командующему турецкой армией Нуру Паше и его доблестным полководцам. Но давление стран Антанты на Османскую Турцию постепенно нарастало. Поэтому через некоторое время турецкой армии пришлось покинуть Баку.

Освобождение Баку 15 сентября 1918 года является событием исключительной важности с точки зрения азербайджано-турецкой дружбы и братства. Несмотря на то, что в течение 70 лет Советской власти это событие трактовалось в заведомо ложном контексте, азербайджанский народ не забыл героизма турецких солдат, в своих сердцах хранил память о них.

Османская армия во время операции по освобождению Баку потеряла 1130 солдат. После очередного завоевания Азербайджаном независимости, каждый год 15 сентября на государственном уровне посещаются могилы погибших турецких воинов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Это происходит не только в Баку, но и в Шамахы, Гейчае и других районах. Каждый год в Аллее шехидов у памятника погибшим турецким солдатам проводится поминальная церемония. Несмотря на прошедшие годы, братская помощь Кавказской Исламской Армии никогда не будет забыта, всегда будет с благодарностью вспоминаться азербайджанским народом.