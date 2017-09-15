Bakü kurtuluşunu kutluyor

2017-09-15 00:01 | www.trend.az | 2

99 yıl önce, 1918 yılı 15 eylülde Nuri Paşa komutanlığında Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Tümeni Bakü'ye girerek şehiri ermeni-bolşevik işgalcilerden azat etti. Böylece Azerbaycan'ın bağımsızlığı temin edildi ve bolşevik çetelerinin Bakü ve etraf bölgelerde eşkiyalığına son verildi.

Büyük zaferin ardından, Azerbaycan Halk Cümhuriyyeti'nin başkenti Gence şehirinden Bakü'ye taşındı. Böylece Azerbaycan devletçiliğinin temeli atıldı.

Bakü'nün işgalden kurtulması ile ülke çapında zafer kutlamaları yapıldı. Bakü'ye türk askerleri tarafından yapılan askeri yürüyüş Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği içinde büyük öneme sahip.

Osmanlı'nın Kafkasya Cephesinde yer alan Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan yürüyüşünde 1130 şehit verdi. Bakü'de Türk şehitler hatırasına ''Türk Şehitliği'' anıtı yapıldı. Her yıl Bakü'de ve diğer şehirlerde Bakü'nün işgalden kurtulması anılıyor.