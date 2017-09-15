Прошло 99 лет со дня освобождения Баку от армянских бандитов

2017-09-15 00:32 | www.oxu.az | 6

Сегодня исполняется 99 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как передает Oxu.Az, 15 сентября 1918 года Кавказская Исламская Армия во главе с Нуру Пашой и Азербайджанский корпус освободили Баку от армяно-большевистской оккупации.

Таким образом, была обеспечена независимость Азербайджана, положен конец оккупации Баку и прилегающих районов со стороны армян и большевиков.

Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации является одной из самых доблестных страниц истории Азербайджана ХХ века.

Османская Турция, несмотря на свое тяжелое положение, для восстановления территориальной целостности Азербайджана направила сюда Кавказскую Исламскую Армию во главе с Нуру Пашой. Несмотря на протесты европейских стран по поводу вступления турецких войск в Азербайджан, в августе-сентябре 1918 года Османская Турция не пренебрегла братской помощью и не оставила в беде нашу страну.

Она с достоинством выполнила свою историческую миссию. С успешным завершением 15 сентября османскими турками освободительной миссии, с освобождением Баку от оккупантов, был внесен братский вклад в дело становления государственности Азербайджана. После грандиозной и исторической победы столица правительства Азербайджанской Народной Республики 17 сентября была перенесена из Гянджи в Баку. Османская армия во время операции по освобождению Баку потеряла 1 130 солдат.

После очередного завоевания Азербайджаном независимости, каждый год 15 сентября на государственном уровне посещаются могилы погибших турецких воинов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Это происходит не только в Баку, но и в Шамахы, Гейчае и других районах. Каждый год в Аллее шехидов у памятника погибшим солдатам проводится поминальная церемония.

Несмотря на прошедшие годы, братская помощь турецкой армии никогда не будет забыта, всегда будет с благодарностью вспоминаться азербайджанским народом.

С.Б.

