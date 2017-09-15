В Баку прошел гала-вечер фильма "Поцелуй ангела" с участием экс-супругов Оксаны Расуловой и Эльшада Хосэ (ФОТО)

2017-09-15 00:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялся гала-вечер художественного фильма "Mələyin öpüşü" ("Поцелуй ангела") с участием творческого коллектива картины, звезд эстрады и кино, многочисленных зрителей, сообщает Trend Life.

Кинолента снята компанией OKSI media production. Главные роли в картине - влюбленную пару сыграли экс-супруги - исполнительница индийских танцев и актриса Оксана Расулова и популярный репер Эльшад Хосе. Это придало фильму особую интригу. Тем более, что сюжет фильма завязан на любви, романтике, обмане…

"Несмотря на то что, уже прошло пять лет, как мы развелись, мы продолжаем поддерживать друг-друга", - отметила Оксана Расулова

"Это мой первый фильм и надеюсь наша игра понравится зрителям. Наши личные отношения с Оксаной никак не повлияли на работу в картине", - отметил Эльшад Хосэ.

Однако, Оксана Расулова и Эльшад Хосе не отрицают, что возможно зрители будут сравнивать взаимоотношения героев с их личными, но в целом идея картина не основана на событиях из их жизни.

Режиссер - Аскер Али Гаджизаде, автор идеи - Наргиз Гасымова, авторы сценария - Алибей Мамедли, Аскер Али Гаджизаде и Сулейман Сулейманзаде, оператор - Эльман Алиев, художник - Хатира Гусейналиева, композитор - Севиндж Агасиева, исполнительный продюсер - Исмаил Багиров, гример - Нура Бабаева.

В главных ролях снялись народный артист Азербайджана Фуад Поладов, Оксана Расулова и Эльшад Хосе. Также в фильме снялись Минавер Алиева, Шамиль Сулейманов, Тарана Алиева, Ильхама Гасымова, Шахрияр Абилов, Низар Мамедов, Бабек Дунизаде, Микаил Бейлер.

Фильм с 16 сентября будет продемонстрирован во всех кинотеатрах Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)