В Сабирабаде «КамАЗ» столкнулся с Mercedes, 1 человек тяжело ранен

2017-09-15 01:43 | www.apa.az | 6

В Сабирабадском районе произошло тяжелое ДТП, 1 человек тяжело пострадал. Как сообщает миль-муганское бюро АПА, авария произошла на 14-м километре дороги Гаджигабул-Горадиз, у села Гарагюней Сабирабадского района.

Грузовая машина марки «КамАЗ», управляемая Магеррамовым Амилем, столкнулся с Mercedes (90 DR 251), в результате водитель легковушки Ганиев Полад Алисамид оглу получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавший был доставлен в Ширванскую горбольницу.

По факту начато разбирательство.