Генпрокурор Бразилии выдвинул новые обвинения в адрес президента

2017-09-15 01:34 | www.trend.az | 3

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны новый запрос о предъявлении обвинений в адрес президента республики Мишела Темера, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

На этот раз главе государства инкриминируется организация преступного сообщества и попытка препятствовать правосудию. Обвинения также выдвинуты в адрес бывшего спикера парламента Эдуарду Куньи, главы гражданской канцелярии Элисеу Падильи, генерального секретаря администрации президента Уэллингтона Морейры Франку, экс-министра туризма Энрики Эдуарду Алвеса и других представителей правящей Партии бразильского демократического движения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.