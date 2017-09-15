Ураган "Макс" достиг тихоокеанского побережья Мексики

2017-09-15 02:33 | www.trend.az | 4

Ураган "Макс" достиг тихоокеанского побережья Мексики, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что у мексиканского побережья сформировался тропический шторм "Макс", который затем усилился до уровня урагана. Ожидалось, что ураган принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключали, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.

Как информирует Национальный центр США по предупреждению ураганов, сейчас "Макс" находится в восточной части штата Герреро.

"Ожидаются сильные дожди и наводнения в мексиканских штатах Герреро и Оахака", - говорится в сообщении.

Сейчас скорость ветра урагана достигает 130 километров в час (около 36 метров в секунду), это соответствует первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, помогающей оценить потенциальные разрушения от ураганов.