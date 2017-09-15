Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

2017-09-15 01:59 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Emiri Al Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Al Sani'nin çalışma ziyareti vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Körfez'de, Katar ekseninde yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, soruna diplomatik yollardan çözüm bulmanın gerekliliği vurgulandı.

Başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmelere değinen Erdoğan ve Al Sani'nin, Türkiye ve Katar arasındaki mevcut iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.