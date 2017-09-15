Япония срочно созывает Совет национальной безопасности из-за запуска ракеты КНДР

2017-09-15 03:48 | www.trend.az | 6

Япония в срочном порядке созывает Совет национальной безопасности из-за нового ракетного запуска КНДР, передает ТАСС.Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы срочно созываем Совет нацбезопасности, на котором будут обсуждаться вся поступающая информация и пути возможного ответа", - отметил он. Суга также подчеркнул, что премьер-министру Синдзо Абэ, который в настоящее время находится с официальным визитом в Индии, обо всем докладывается в режиме реального времени.

В заседании Совета национальной безопасности страны примут участие, в частности, главы внешнеполитического и оборонного ведомств, а также вице-премьер Таро Асо, который, ввиду отсутствия главы правительства в стране, официально исполняет его роль.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо.