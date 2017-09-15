КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты

2017-09-15 04:18 | www.apa.az | 5

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, выпущенная утром в пятницу ракета КНДР, перелетев через территорию Японии, упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Выпущенная КНДР ракета с 7.04 (1.04 мск) до 7.06 (1.06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо", — сказал он на пресс-конференции.

Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи.

"Северокорейская ракета достигла максимальной высоты 770 километров, преодолев расстояние в 3700 километров", — приводит агентство Рёнхап заявление объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

По его данным, пуск ракеты был произведен в районе пхеньянского аэропорта Сунан в восточном направлении.

По сообщениям агентства Рёнхап из Сеула, в ответ на испытание в КНДР военные Южной Кореи провели пуск собственной баллистической ракеты "Хёнму-2" в сторону Японского моря.