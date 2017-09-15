США ввели санкции против группы граждан Ирана

2017-09-15 04:24 | www.apa.az | 4

Соединенные Штаты ввели санкции против семи граждан Ирана и двух компаний. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

"Сегодняшние меры были предприняты в соответствии с правительственным распоряжением 13382, которое направлено против распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки", — уточняет ведомство в своем релизе.

Иранская SABA обвиняется ведомством "в обеспечении или попытках обеспечить финансовую, технологическую, или иную поддержку" иранской баллистической программе.

Также иранские компании, внесенные в санкционный список, обвиняются американскими властями в киберпреступлениях.

В частности, Минфин США обвиняет частную иранскую компанию по компьютерной безопасности ITSec в проведении "в период между декабрем 2011 года и декабрем 2012 года DDoS атак против по крайней мере девяти крупных американских финансовых учреждений, включая крупнейшие американские банки и американские фондовые биржи".

"Команда ITSec выполнила эту работу от имени иранского правительства", — заявляет ведомство. Также три гражданина Ирана — Ахмад Фатхи (Ahmad Fathi), Амин Шокохи (Amin Shokohi) и Хамид Ферузи (Hamid Firoozi) — по данным Минфина, ответственны за координацию и наблюдение за процессом данных кибератак.