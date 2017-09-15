Президент Узбекистана посетит Туркменистан

2017-09-15 07:09 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова 17 сентября года посетит Туркменистан, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Глава Узбекистана примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

В ходе визита также состоится ряд двусторонних встреч президента Узбекистана с лидерами других стран.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут 17−27 сентября. Честь Узбекистана на соревнованиях будут защищать 189 спортсменов.

(Автор: Демир Азизов)