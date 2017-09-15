В Геранбое обнаружен артиллерийский снаряд

2017-09-15 07:26 | www.apa.az | 4

В Геранбое обнаружен артиллерийский снаряд. Как сообщили в Нацагентстве по разминированию территорий (ANAMA), 14 сентября в агентство из МЧС поступило сообщение об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса на территории села Тапгарагоюнлу Горанбойского района.

На место происшествия была привлечена специальная мобильная оперативная группа.

Специалисты агентства провели осмотр территории, обнаруженный артиллерийский снаряд калибра 100 мм (О-415) был транспортирован в утилизационный центр агентства, дополнительно осмотрено 50 кв.м. территории, других опасных предметов не обнаружено.