Исламский банк развития намерен приобрести банк в Турции

2017-09-15 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (IDB) намерен приобрести турецкий банк Adabank, сказал глава Органа банковского надзора Турции (BDDK) Али Акбен, пишут во вторник турецкие СМИ.

По словам Акбена, в случае заключения сделки, Adabank будет выдана лицензия на осуществление деятельности на беспроцентной основе, что является главным принципом работы исламских банков.

Акбен также отметил, что наряду с IDB интерес к приобретению Adabank также проявляют и другие инвесторы.

Отметим, что о продаже 94,44 процентов акций Adabank было объявлено 25 декабря 2014 года, но второго февраля 2015 года приватизация банка была отложена.

В марте 2017 года Adabank вновь был выставлен на приватизацию.

Банк оценивается в 77,5 миллиона долларов.

Adabank создан в 1984 году и головной офис его располагается в Стамбуле. Он является частным банком с капиталом в 100 миллионов лир.

По состоянию на сентябрь 2017 года, в Турции функционируют 46 банков, 20 из которых с зарубежным участием.

Официальный курс на 12 сентября составляет 3,4026 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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