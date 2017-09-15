Во Флориде прекратит работу дом престарелых, где погибли восемь человек

2017-09-15 08:47 | www.trend.az | 4

Губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил о прекращении работы дома престарелых в городе Голливуд-Хилс, где погибли восемь человек, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде погибли восемь человек, 120 человек были эвакуированы. Причина смерти и подробности инцидента пока не установлены.

"После гибели восьми человек в Центре реабилитации для престарелых в Голливуд-Хиллз губернатор Рик Скотт поручил Агентству по вопросам управления здравоохранением во Флориде (AHCA) прекратить работу учреждения в качестве участника программы медицинской помощи малоимущим Medicaid", - говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация дома престарелых несла ответственность за безопасность своих пациентов и "не смогла выполнить эту задачу". Ранее от администрации учреждения не поступало никакой информации о возможной угрозе жизни или безопасности пациентов.