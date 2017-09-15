Крокодил утащил в джунгли журналиста

2017-09-15 08:51 | www.oxu.az | 3

В Шри-Ланке в джунглях ведутся поиски журналиста Financial Times Пол Макклейна.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Инцидент произошел в районе залива Крокодиловая гора. По предварительным данным, корреспондент американского издания, серьезно увлекающийся серфингом, пропал, когда отошел вымыть руки в туалет.

Очевидцы, оказавшиеся на месте инцидента, утверждают, что его утащил крокодил. По их словам, они слышали его крики о помощи.

Знакомые журналиста и спасатели уже предположили худшее. Они думают, что крокодил мог спрятать тело Макклейна в лагуне и его не получится спасти.

A.C.

