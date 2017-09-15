В Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Баку начался новый 10-й учебный год (ФОТО)

2017-09-15 08:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 14 сентября в Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку прошел первый день нового учебного года. К началу учебного года в Филиал прибыли 80 профессоров и преподавателей из МГУ им. М.В.Ломоносова, и начался новый, юбилейный, 10-ый учебный год. К началу учебного года Филиал подготовился основательно, как в плане организации учебного процесса, так и в улучшении быта и жилищных условий преподавателей и студентов. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в Кампусе Филиала, в этом году для московских преподавателей построено и сдается сегодня в эксплуатацию еще одно 3-х этажное здание нового общежития.

С первым звонком в аудиториях Филиала начали свой учебный год студенты 6 факультетов университета. Это студенты Филологического факультета (с отделениями русской и романо-германской филологии), Химического факультета, Факультета прикладной математики, Факультета психологии, Экономического факультета с направлениями экономики и менеджмента и Физического факультета, который является одним из самых молодых факультетов Филиала, начавший свою деятельность в 2016/2017 учебном году.

На этих факультетах обучаются 528 студентов. Из них 447 в бакалавриате и 81 в магистратуре. В этом году в Филиал поступили 125 студентов на ступень бакалавриата и 43 на отделение магистратуры. Выпускниками Филиала стали 84 бакалавра и 35 магистранта.

За 6 лет (2012 – 2017 гг.) Филиал окончили 552 бакалавров и 70 магистров, подавляющее большинство из которых удачно и плодотворно трудятся во многих отраслях экономики, науки и культуры нашей республики.

Отделение магистратуры в структуре филиала функционирует с 2012 года. За это время прием осуществлялся по направлениям «Филология», «Прикладная математика», «Химия», «Психология» и «Экономика».

Следует отметить, что еще в прошлом году двери для первого набора открыла магистратура экономического факультета в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Баку. Особенностью этой магистерской программы является организация обучения по триместрам, в рамках которых изучение ряда дисциплин осуществляется также в Москве. В настоящее время группа магистрантов-экономистов 1 курса начали новый учебный год в МГУ имени М.В.Ломоносова и продолжат свое обучение в течение всего семестра в Москве.

В первый учебный день ректор Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку академик Наргиз Пашаева вручила первокурсникам бакалавриата и магистратуры студенческие билеты, поздравила их с высоким званием студента МГУ и пожелала успехов в учебе. Ректор выразила надежду, что сегодняшние первокурсники будут усердно учиться, добьются высоких результатов в учебе и станут в будущем хорошими специалистами. Академик Н.Пашаева отметила, что для этого в Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. В общежитиях Капмуса в настоящее время проживают 200 студентов и 80 преподавателей МГУ.

В этот же день в Филиале МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку состоялась встреча ректора Филиала академика Н. Пашаевой с деканом по выбору и приему студентов, членом приемной комиссии в Гарвардской школе Кеннеди Александрой Мартинес и советником Посольства США в Азербайджане по вопросам образования и культуры Хейди Смитом.

Во время встречи академик Наргиз Пашаева рассказала гостям об учебной деятельности в вузе, о факультетах и специальностях, учебных лабораториях, функционирующих в Филиале. Также были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием и расширением деятельности Филиала в последующие годы и перспективами сотрудничества с передовыми зарубежными вузами мира, в частности с Оксфордским университетом Великобритании. Академик Н. Пашаева проинформировала гостей о деятельности Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви, созданного в Оксфордском университете в 2013 году. Было подчеркнуто, что Центр имени Низами осуществляет серьезные и важные научно-исследовательские работы, относящиеся к историческому наследию и культуре Азербайджана, проводит международные научные конференции и семинары.

Было также отмечено, что археологическая экспедиция, состоящая из ученых и специалистов Оксфордского университета, в рамках деятельности Научного Центра имени Низами Гянджеви проводит археологические раскопки в городе Барде.

Ректор Филиала МГУ им М.В.Ломоносова в г. Баку проинформировала гостей, о презентации пятого июня этого года в Лондоне первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» («The Great Azerbaijani Poet, Nizami»), переведенного и подготовленного к печати Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете.

Затем, госпожа Александра Мартинес поблагодарила академика Н.Пашаеву за подробную информацию и отметила, что она заинтересована деятельностью Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета и проводимыми там работами, а также работой Филиала. После этого состоялся обмен мнениями по различным вопросам сотрудничества между Филиалом МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку и Гарвардской школой Кеннеди.

Вместе с ректором университета академиком Н. Пашаевой гости побывали в библиотеке, учебных аудиториях и химических лабораториях Филиала, где ознакомились с учебным процессом и исследованиями, проводимыми здесь. Гости высоко оценили деятельность Филиала в этом направлении и отметили, что в данных лабораториях, оборудованными и оснащенными на уровне самых современных требований, созданы все условия для эффективной работы студентов и магистрантов.

В конце встречи госпожа Александра Мартинес и госпожа Хейди Смит поблагодарили ректора, академика Наргиз Пашаеву за теплый прием, интересную беседу и проведенный обмен мнениями. Гости высоко оценили осуществляемые в Филиале работы и выразили уверенность в том, что в будущем американские научно-образовательные и научно-академические структуры будут заинтересованы еще в более тесном сотрудничестве с Филиалом МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Баку.

В свою очередь, ректор Филиала академик Наргиз Пашаева выразила признательность Александре Мартинес и Хейди Смиту за посещение Филиала, заинтересованность в сотрудничестве и теплые слова в адрес Филиала.