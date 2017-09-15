В Газахе рыбак «выловил» снаряд – ВИДЕО

2017-09-15 09:06 | www.oxu.az | 5

В Газахе 25-летний молодой человек пострадал в результате неосторожного обращения с найденным во время рыбалки снарядом. В результате житель села Кемерли Рамиль Бабаев потерял правую руку, а также получил тяжелые осколочные ранения различных частей тела.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər, пострадавший сразу же был доставлен в Газахский лечебно-диагностический центр. Врачи вынуждены были Р.Бабаеву ампутировать правую руку, его состояние расценивается как среднетяжелое.

По словам близких, Р.Бабаев регулярно ходил на рыбалку. Найдя неизвестный предмет, он принес его домой. Взрыв произошел в доме.

Село Кемерли Газахского района находится недалеко от линии соприкосновения с ВС Армении. Предполагается, что снаряд был выпущен армянскими войсками. Ведется расследование.

С.Б.

