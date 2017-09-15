Долгожданное новшество от WhatsApp

2017-09-15 09:15 | www.oxu.az | 5

Самый популярный в мире мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией.

Как передает Oxu.Az, отныне можно будет удалять сообщения, которые уже были отправлены другому пользователю.

По мнению некоторых аналитиков, этот инструмент будет очень популярен среди пользователей, так как он поможет избежать неловких ситуаций.

Ожидается, что эта функция будет работать для всех видов сообщений, включая текстовые, фотографии, видео, GIF и документы.

Если пользователь решит удалить свое сообщение после отправки, все, что было написано, не будет отображаться в области уведомлений получателя. Вместо удаленного сообщения появится текст: «Это сообщение было удалено».

Э.А.

