Эрбиль стягивает военную технику в Киркук

2017-09-15 09:24 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака стягивает военную технику в иракский город Киркук, пишут в пятницу иракские СМИ.
Такое решение было принято после того, как центральным правительством страны был снят с должности глава совета провинции Киркук, который поддержал участие города Киркук в референдуме о независимости Курдской автономии в ее составе.
О количестве военной техники, стянутой в Киркук, не сообщается.
Отметим, что ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что Ирак не позволит провести референдум о независимости Курдской автономии, так как это может привести к расколу страны.
Аль-Абади также призвал население Курдской автономии бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на 25 сентября.
Премьер отметил, что проведение референдума в Курдской автономии Ирака станет началом новых проблем в регионе.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.
«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
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