Эрбиль стягивает военную технику в Киркук

2017-09-15 09:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака стягивает военную технику в иракский город Киркук, пишут в пятницу иракские СМИ.

Такое решение было принято после того, как центральным правительством страны был снят с должности глава совета провинции Киркук, который поддержал участие города Киркук в референдуме о независимости Курдской автономии в ее составе.

О количестве военной техники, стянутой в Киркук, не сообщается.

Отметим, что ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что Ирак не позволит провести референдум о независимости Курдской автономии, так как это может привести к расколу страны.

Аль-Абади также призвал население Курдской автономии бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на 25 сентября.

Премьер отметил, что проведение референдума в Курдской автономии Ирака станет началом новых проблем в регионе.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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